«Спартак» отказался от экс-нападающего «Реала», Модрич стал игроком «Милана» и другие новости

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Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»

«Спартак» отказался от экс-нападающего «Реала» и «Милана»

«Барселона» объявила о новом трансфере

В «Спартаке» высказались о возможности обмена Пруцева на Самошникова

Российский игрок хочет уйти из «Црвены Звезды»

Станкович сказал, что его разочаровало в первом сезоне в «Спартаке»

«Реал» приобрел защитника «Бенфики»

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Клуб Роналду получил нового тренера

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Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России

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Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ