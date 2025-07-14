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В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия

Сегодня, 09:20
14

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что некоторые арбитры не были включены в списки на новый сезон.

– Сейчас мы даем больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей. К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон.

– Когда ждать списки арбитров на сезон?

– Бюро исполкома их утвердило, опубликуем в ближайшее время.

– Много ли новичков среди арбитров РПЛ?

– Много, ротация была серьeзной.

– Ранее было принято решение публиковать рейтинг лучших судей. Он готов?

– На сборе судей РПЛ состоится награждение, и медиаслужба РФС обо всем сообщит.

  • Новый чемпионат России стартует 18 июля.
  • Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 9 судей находятся в числе подозреваемых в неправомерном влиянии на результаты матчей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (14)
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andrei-sarap-yandex
1752478278
ЛЕВНИКОВа судить....пройти полиграф...ДОЛОЙ ЛИМИТ
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jerry093
1752478309
"К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие" как же это смешно звучит
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шахта Заполярная
1752479109
Не оправдали доверия, значит плохо помогали блохоболотным в их юбилей
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АК 68
1752480799
Паша, скажи правдивее:"Многие опытные судьи вляпалась со взятками,их выгоняем, поэтому на их замену будем привлекать молодых."
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Cleaner
1752480983
В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия ГАЗПРОМА и не ПОМОГЛИ ЗЕНИТУ КУПИТЬ еще одно чемпионство...((((((((((((((((
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VVM1964
1752481472
Хотел оставить комментарий, но почитал, что люди пишут и понял, что ВСЯ СТРАНА ВСЁ прекрасно понимает !!!))) ЗПРФ!)...
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gor77
1752481484
Опять жаренный петух в одно место клюнул? Все должны увидеть "как мы работаем".))))))) До "Дело Торпедо" всё было хорошо?((((( Блин, вот точно про РФС: Где бы не работать, лишь бы не работать - к/ф "Весна", Р. Плятт. )))))))
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boris63
1752482098
Не оправдавших доверия Миллера исключили из списков на новый сезон,новые должны быть покладистее.
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subbotaspartak
1752482733
Новые... Голодные...
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MaxRnD
1752483000
Главное, чтобы Казарцеву с Левниковым ласты мимоходом не завернули, ибо если эти начнут давать показания, то следствию придётся "принимать" и всех остальных ...
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