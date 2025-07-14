В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что некоторые арбитры не были включены в списки на новый сезон.

– Сейчас мы даем больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей. К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон.

– Когда ждать списки арбитров на сезон?

– Бюро исполкома их утвердило, опубликуем в ближайшее время.

– Много ли новичков среди арбитров РПЛ?

– Много, ротация была серьeзной.

– Ранее было принято решение публиковать рейтинг лучших судей. Он готов?

– На сборе судей РПЛ состоится награждение, и медиаслужба РФС обо всем сообщит.