В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что некоторые арбитры не были включены в списки на новый сезон.
– Сейчас мы даем больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей. К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон.
– Когда ждать списки арбитров на сезон?
– Бюро исполкома их утвердило, опубликуем в ближайшее время.
– Много ли новичков среди арбитров РПЛ?
– Много, ротация была серьeзной.
– Ранее было принято решение публиковать рейтинг лучших судей. Он готов?
– На сборе судей РПЛ состоится награждение, и медиаслужба РФС обо всем сообщит.
- Новый чемпионат России стартует 18 июля.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 9 судей находятся в числе подозреваемых в неправомерном влиянии на результаты матчей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.
Источник: «Матч ТВ»