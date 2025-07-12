«Оренбург» – в РПЛ, победа «Спартака» в дерби, Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА и другие новости

«Бока Хуниорс» вернула чемпиона мира, выступавшего за «Зенит».

РФС утвердил нового участника РПЛ вместо «Торпедо».

В РПЛ объяснили, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо».

РФС официально объявил, в каком турнире будет играть «Торпедо».

«Спартак» проведет жесткий разговор с Угальде и его агентами.

Левникову запретят судить матчи «Ростова».

«Оренбург» оказался в одной кубковой группе с «Зенитом».

Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА.

Товарищеский матч. «Спартак» победил «Родину» (2:1) в Тарасовке.