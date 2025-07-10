Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал невостребованность отечественных тренеров.

«Я не считаю, что иностранный специалист – это всегда плохо. Вопрос в том, кого ты берешь. Потому что наши тренеры – это будь здоров какие супчики. И большинство из них, процентов 80, всe равно мутят схемы заработка с агентами, на трансферах и на всех остальных неподобающих вещах. Поэтому когда они ноют, что их никто не берет, то их не берут, в основном, поэтому. Потому что ты можешь быть хорошим тренером, но все понимают, что ты еще играешь в эти игры, где получаешь какие-то откаты за купленных игроков. Нельзя идти на поводу у тренера и покупать то, что он настоятельно просит. Как сейчас это сделал «Спартак», купив по жестким рекомендациям Станковича Гарсию за двадцатку. Просто выбросив деньги в помойку. По крайней мере, из 20 миллионов, 14 они точно выбросили.

Иностранец иностранцу рознь. Например, Личка мне очень симпатичен, хороший тренер. Джонатан Альба. Николич тоже хороший тренер, но тут видимо какая-то опять же агентская история присутствовала. Это окружение, которое поначалу не проявило себя в покупках, а в ЦСКА вообще такие номера не проходят, там то ребята давно разобрались, как эта вся история выглядит с трансферами и с участием тренеров. И они жестко за этим следят. В ЦСКА не прокатывают эти истории, которые считаются абсолютно нормальными в «Спартаке». Поэтому сейчас на фоне победы [в Кубке России] это болото зашебуршилось и решили поставить армейцев в такую неприглядную ситуацию, думая, что они не смогут на фоне этой победы отказать.

Мне кажется, они подумали, что смогут расчехлить их на деньги с этими трансферами, но нарвались на жесткий отказ. Потом и это истеричное «я ухожу», но в этой истории всегда правильное действие сказать: «ну давай, иди, пока». Армейцы молодцы, они научились это делать. В «Спартаке» этого делать не умеют. Иностранный тренер – это хорошо. И наш тренер – хорошо. Вопрос в том, что не надо брать сюда каких-то топовых, знаковых, с именами тренеров. Они все равно не будут рассматривать это как основное место, они все равно будут рассматривать это как перевалочный пункт с возможностью распотрошить лохов на деньги в виде огромной зарплаты и в виде бонусов с трансферного заработка», – сказал Червиченко.