Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» разгромил европейский клуб, исключение «Торпедо» из РПЛ, ужесточение лимита на легионеров, унижение «Реала» и другие новости

«Зенит» разгромил европейский клуб, исключение «Торпедо» из РПЛ, ужесточение лимита на легионеров, унижение «Реала» и другие новости

10 июля 2025, 00:52

Клубный ЧМ. «ПСЖ» не заметил «Реал» (4:0) в полуфинале, у Руиса дубль.

Абена остался разочарован переходом в «Спартак».

«Торпедо» грозит расформирование.

9 российских судей могли получать взятки, названы 2 фамилии.

«Сочи» подписал экс-игрока «Спартака».

Еще один российский клуб подозревают в подкупе судей.

«Сочи» арендовал опорника «Зенита».

«Торпедо» исключат из РПЛ за подкуп судей: известна замена.

«Сочи» бесплатно подписал экс-вингера сборной России.

Раскрыты сроки ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Спартак» выставил «Фламенго» новый ценник за Барко.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил команду Миранчука (5:2), Антон забил.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
6
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
13
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Все новости
Все новости
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Инфантино сделал заявление о новом сроке на посту президента ФИФА
15:24
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Батракову предрекли борьбу за «Золотой мяч»
14:50
2
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
«Барселона» продлила контракт с нападающим
13:45
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
26
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+