«Зенит» разгромил европейский клуб, исключение «Торпедо» из РПЛ, ужесточение лимита на легионеров, унижение «Реала» и другие новости

Клубный ЧМ. «ПСЖ» не заметил «Реал» (4:0) в полуфинале, у Руиса дубль.

Абена остался разочарован переходом в «Спартак».

«Торпедо» грозит расформирование.

9 российских судей могли получать взятки, названы 2 фамилии.

«Сочи» подписал экс-игрока «Спартака».

Еще один российский клуб подозревают в подкупе судей.

«Сочи» арендовал опорника «Зенита».

«Торпедо» исключат из РПЛ за подкуп судей: известна замена.

«Сочи» бесплатно подписал экс-вингера сборной России.

Раскрыты сроки ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Спартак» выставил «Фламенго» новый ценник за Барко.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил команду Миранчука (5:2), Антон забил.