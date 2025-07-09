«Спартак» может потратить 40+ миллионов на 2 игроков, решение суда по Промесу, задержание российского арбитра и другие новости

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Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за форварда «Палмейраса» – он нужен Станковичу для изменения игровой схемы

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