«Спартак» может потратить 40+ миллионов на 2 игроков, решение суда по Промесу, задержание российского арбитра и другие новости

«Спартак» нацелился на защитника «Локомотива» – возможен обмен игроками
Джикия начал тренировки с новым клубом
В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб по двум причинам, отказав другим командам РПЛ
«Ростов» собирается арендовать полузащитника ЦСКА
В Испании сообщили, что Захарян травмировался на второй тренировке «Сосьедада» после отпуска – агент отрицает
Полиция раскрыла причину трагического ДТП с участием Жоты: новые подробности
Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за форварда «Палмейраса» – он нужен Станковичу для изменения игровой схемы
«Динамо» впервые не выиграло при Карпине
«Крылья Советов» объявили о подписании двух новичков
Апелляционный суд принял решение по Промесу, который просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову
«Спартак» интересуется Моуриньо – известна стоимость возможного трансфера
ЦСКА подписал контракт с бразильским талантом
«Челси» стал первым финалистом клубного ЧМ, победив «Флуминенсе» благодаря дублю 60-миллионного новичка
Полиция задержала российского арбитра – ему грозит 7 лет тюрьмы