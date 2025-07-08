Два игрока покинули «Спартак», Малком может вернуться в «Зенит», ультиматум жены Барко и другие новости

Малком может вернуться в «Зенит» – обсуждается обмен футболистами с его участием

Саудовский клуб начал переговоры с Месси

Третий топ-клуб РПЛ включился в борьбу за Жедсона из «Бешикташа»

Игрока «Марселя» отправили в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

В «ПСЖ» рассматривают два варианта с будущим Сафонова

Жена пригрозила Барко разводом, если он не уйдет из «Спартака»

К вымогательству денег у Смолова может быть причастен бывший тесть Кокорина

«Спартак» отдал в аренду Зиньковского и объявил об уходе защитника

«Краснодар» договорился о покупке лучшего ассистента сезона Лиги 1

Два игрока «Спартака» могут уйти в «Локомотив»