Регулярный коллапс в московских аэропортах может отпугнуть легионеров от трансфера в РПЛ

Инсайдер Иван Карпов оценил ситуацию в московских аэропортах с точки зрения футбола.

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Понимаю, вы давно в курсе, что там лютый трындец – но я не мог обойти стороной то, как в реальности это выглядит прямо сейчас.

Боюсь представить, что творится в терминалах C и остальных, которые обслуживают международные рейсы. А ведь именно туда должны прилетать иностранные новички», – написал Карпов.