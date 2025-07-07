Заявление Смолова о драке в «Кофемании», «Спартак» подобрал замену Угальде, ультиматум «Динамо» и другие новости

Новичку «Зенита» Жерсону грозит иск на 7 миллионов

Зайнутдинов может вернуться в РПЛ: «Спартак» сделал первое предложение

«Арсенал» купил полузащитника «Сосьедада» за 65 миллионов

«Зенит» победил «Ленинградец» в первом товарищеском матче и проиграл «Балтике» во втором

«Спартак» подобрал замену Угальде, который может не вернуться в расположение клуба

Смолов впервые высказался о драке в «Кофемании»

«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника, которым интересовался ЦСКА

«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось

«Спартак» чуть не проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче

«Динамо» поставило «Фламенго» ультиматум в переговорах по Карраскалю