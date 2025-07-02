Карасев: «Провел самый неудачный сезон в карьере»

Известный арбитр Сергей Карасев оценил прошедший сезон РПЛ как самый неудачный в своей карьере.

Карасев объяснил проблемы, с которыми столкнулся: «Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось».

Он отметил, что не читает и не смотрит критику, особенно после неудачных решений, предпочитая «отключиться». При этом Карасев всегда объективно оценивает себя: «Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный».