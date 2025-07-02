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Россия опередила Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня, 13:11

УЕФА представил обновленный рейтинг клубных коэффициентов.

Россия осталась на 26-м месте в таблице. Украина занимает 28-ю строчку, опустившись на пять позиций.

Лидирует перед началом нового еврокубкового сезона Англия.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Англия – 90,839 балла;
2. Италия – 80,946;
3. Испания – 74,953;
4. Германия – 71,117;
5. Франция – 65,177;
6. Нидерланды – 57,950;
7. Португалия – 52,666;
8. Бельгия – 50,850;
9. Турция – 40,8;
10. Чехия – 37,5;
...26. Россия – 18,299;
...28. Украина – 17,6;
...52. Беларусь – 4,5.

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига
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