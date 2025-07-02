Заболотный – в «Спартаке», Жерсон – в «Зените», Юран и Личка – в Турции и другие новости

«Спартак» определил новый клуб для Зиньковского.

Подробности нового контракта Даку с «Рубином».

Заболотный стал футболистом «Спартака».

Объявлена задача «Спартака» на сезон-2025/26.

В «Зените» подтвердили трансфер Жерсона за 25 миллионов.

Отказавший ЦСКА Личка возглавил новый клуб.

«Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям».

Товарищеский матч. ЦСКА добился 2-й подряд победы при Челестини, обыграв участника ЛЕ (3:1).

Юран назначен в зарубежный клуб.

«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет.

«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы.