В РПЛ ограничат общение игроков с судьями

С нового сезона РПЛ вести диалог с арбитрами на поле смогут только капитаны команд.

«В новом сезоне-2025/26 в чемпионате, первенстве и Кубке России планируют ввести «правило капитана», которое уже используется в турнирах УЕФА и некоторых лигах Европы. Только капитанам команд будет разрешено подходить к арбитру, чтобы получить разъяснение по тем или иным решениям.

Если футболисты все равно подбегут к рефери и попытаются надавить на него, в ответ к ним будут применены дисциплинарные санкции.

Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча арбитру сообщат, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок может подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено», – сообщил источник.