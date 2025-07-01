Еще одному клубу грозит исключение из РПЛ, уход защитника «Спартака», «Зенит» выкупил игрока сборной Бразилии и другие новости

Стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафовало Карраскаля

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Писарскому грозит пожизненная дисквалификация, а «Сочи» – исключение из РПЛ

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ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

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