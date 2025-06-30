Победы «Спартака» и «Зенита», жеребьевка Кубка, клубом РПЛ руководят из СИЗО, лидерство Слуцкого в Китае и другие новости

РФС объявил имя лучшего игрока России сезона-2024/25.

33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС.

РФС назвал лучшую команду России сезона-2024/25.

Товарищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо».

Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом.

Заболотный определился с номером в «Спартаке».

«Динамо» «серьезно» наказало Карраскаля.

Владелец «Торпедо» руководит клубом из СИЗО.

«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры Суперлиги.

«Спартак» раскрыл следующего соперника по товарищескому матчу.

Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка.

В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны».

РФС пригрозил «Торпедо» исключением из всех соревнований.

В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России.

Клубный ЧМ. «ПСЖ» разнес команду Месси и вышел в 1/4 финала.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0.