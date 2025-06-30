Победы «Спартака» и «Зенита», жеребьевка Кубка, клубом РПЛ руководят из СИЗО, лидерство Слуцкого в Китае и другие новости

РФС объявил имя лучшего игрока России сезона-2024/25.
33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС.
РФС назвал лучшую команду России сезона-2024/25.
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо».
Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом.
Заболотный определился с номером в «Спартаке».
«Динамо» «серьезно» наказало Карраскаля.
Владелец «Торпедо» руководит клубом из СИЗО.
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры Суперлиги.
«Спартак» раскрыл следующего соперника по товарищескому матчу.
Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка.
В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны».
РФС пригрозил «Торпедо» исключением из всех соревнований.
В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России.
Клубный ЧМ. «ПСЖ» разнес команду Месси и вышел в 1/4 финала.
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0.