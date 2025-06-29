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  • «ПСЖ» избавится от Сафонова из-за украинца, последний участник сезона Первой лиги, ЦСКА продал вратаря, новый клуб Погба и другие новости

«ПСЖ» избавится от Сафонова из-за украинца, последний участник сезона Первой лиги, ЦСКА продал вратаря, новый клуб Погба и другие новости

29 июня 2025, 01:08

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Источник: «Бомбардир»
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