«ПСЖ» избавится от Сафонова из-за украинца, последний участник сезона Первой лиги, ЦСКА продал вратаря, новый клуб Погба и другие новости

Клуб Роналду пытается перехватить Жерсона у «Зенита».

«Зенит» сделал предложение о покупке победителя Лиги чемпионов.

Медведев обсудил с президентом «Фенербахче» трансфер Вендела из «Зенита»: раскрыты условия перехода.

Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо».

Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака».

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«ПСЖ» сделал окончательный выбор между Сафоновым и украинцем Забарным.

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Благородный поступок Семака: оплатил незнакомке год проживания в Лондоне.

«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона.

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Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году.

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Погба стал игроком «Монако».