«ПСЖ» избавится от Сафонова из-за украинца, последний участник сезона Первой лиги, ЦСКА продал вратаря, новый клуб Погба и другие новости

Клуб Роналду пытается перехватить Жерсона у «Зенита».
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Медведев обсудил с президентом «Фенербахче» трансфер Вендела из «Зенита»: раскрыты условия перехода.
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«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона.
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Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году.
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