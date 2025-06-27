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Дебют Карпина в «Динамо», Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» с рекордной зарплатой, новый клуб Юрана и другие новости

Сегодня, 01:23

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Источник: «Бомбардир»
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