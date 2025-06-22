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Мостовой сказал, считает ли себя настоящим тренером

Сегодня, 17:12
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своих выступлениях на стадионе «Петровский» после товарищеского матча, в котором возглавляемая им сборная ПМЭФ победила сборную РФС (3:2).

– Вы помните вообще стадион «Петровский»?

– Я тут играл, помню. И мы тут как раз встречались с «Зенитом, когда я выступал за «Сельту».

– Это финал Кубка Интертото 2000 года.

– Вот точно.

– Обстоятельства того матча уже стерлись из памяти?

– Я, честно говоря, не помню. Я же неоднократно приезжал сюда в последние годы. Поэтому все матчи перемешались. На таких стадионах я часто играл в Советском союзе – старенькие сиденья, беговые дорожки. Это ностальгия.

– Травмы на них «ловили»?

– «Ловили». Какая игра без травм?

– В Испании не так опасно было в этом смысле?

– Да без разницы. Травму везде можно получить, особенно в футболе – это, как все знают, самый травмоопасный вид спорта.

«Сельта» сыграла тогда на «Петровском» вничью 2:2, благодаря чему выиграла финал, а решающий гол забил ваш лучший друг Валерий Карпин.

– Да-да.

– И много чего тогда болельщики «Зенита» кричали вам вслед, но вы уже, наверное, не помните?

– Наверное, это Карпину кричали. Мне не кричали точно. Мне редко когда кричали вслед что-то плохое. Я бы запомнил.

– Хорошо. Вы успешно выступили в Петербурге как тренер. Сбылась ваша мечта?

Да ну, какой я тренер? У меня есть лицензия и больше ничего!

  • В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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В "Спартаке" играют прост
1750610271
Не тренер, не футболист, не человек... черти кто
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