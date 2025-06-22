Мера пресечения владельцу «Торпедо», Даку предложили «Динамо», Сутормин может перейти в ЦСКА и другие новости

«Челси» может отсудить у Мудрика 89 миллионов.

«Зенит» перевел «Барселоне» деньги на трансфер Нико.

Суд избрал меру пресечения владельцу «Торпедо».

Сутормин может оказаться в ЦСКА.

3 возможных наказания «Торпедо» за подкуп судьи.

Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу».

Медведев: «Юбилейный сезон «Зенита» начнется только сейчас».

Даку предложили московскому клубу после срыва трансфера в «Зенит».

Бухгалтер «Торпедо» арестована вслед за владельцем клуба.

Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком».

Карпин: «Кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков».

РФС не исключил замену «Торпедо» в РПЛ на другую команду.

Клуб РПЛ предложил Даку «золотой» контракт.