РФС ждет «значительное» сокращение финансирования

РФС предстоит справиться со снижением финансовых потоков в свою пользу.

«Начиная с 2023 года, Минспорт минимум на 30 процентов сократил финансирование, однако в течение двух лет РФС этого не замечал, т.к. бюджет Дома футбола стабильно наполнялся за счeт дотаций НОВАТЭКа.

Тем не менее, до конца 2025 года НОВАТЭК прямо (или косвенно) прекратит меценатство.

Таким образом, в перспективе следующего года бюджет РФС значительно просядет.

Нас ждeт одна из самых масштабных реорганизаций в истории РФС: грядущая «оптимизация» предполагает расформирование сразу нескольких отделов на Таганке», – написал источник.