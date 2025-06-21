ЦСКА назначил нового тренера, «Монако» готов продать Головина, Промесу грозит 20 лет тюрьмы, рекордный трансфер «Ливерпуля» и другие новости

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«Монако» готов расстаться с Головиным

Стал известен зарубежный клуб, в который может перейти Джикия

ЦСКА назначил нового главного тренера

Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью

РПЛ опубликовала календарь на сезон

«Ливерпуль» объявил о трансфере Вирца за 117 миллионов

Николич впервые высказался об уходе из ЦСКА

Промес взят под стражу в Нидерландах – ему грозит 20 лет тюрьмы