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  • ЦСКА назначил нового тренера, «Монако» готов продать Головина, Промесу грозит 20 лет тюрьмы, рекордный трансфер «Ливерпуля» и другие новости

ЦСКА назначил нового тренера, «Монако» готов продать Головина, Промесу грозит 20 лет тюрьмы, рекордный трансфер «Ливерпуля» и другие новости

Сегодня, 01:53

Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин

«Зенит» принял решение по Аршавину

«Монако» готов расстаться с Головиным

Стал известен зарубежный клуб, в который может перейти Джикия

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Источник: «Бомбардир»
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