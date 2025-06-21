ЦСКА назначил нового тренера, «Монако» готов продать Головина, Промесу грозит 20 лет тюрьмы, рекордный трансфер «Ливерпуля» и другие новости

Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин
«Зенит» принял решение по Аршавину
«Монако» готов расстаться с Головиным
Стал известен зарубежный клуб, в который может перейти Джикия
ЦСКА назначил нового главного тренера
Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью
РПЛ опубликовала календарь на сезон
«Ливерпуль» объявил о трансфере Вирца за 117 миллионов
Николич впервые высказался об уходе из ЦСКА
Промес взят под стражу в Нидерландах – ему грозит 20 лет тюрьмы
Источник: «Бомбардир»