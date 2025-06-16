Моуринью одобрил трансфер россиянина, новый тренер Италии, 10:0 на КЧМ и другие новости

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КЧМ-2025. «Бавария» поиздевалась над новозеландцами-любителями (10:0).

Агент Кисляка провел встречу с «Фенербахче».