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  • Моуринью одобрил трансфер россиянина, новый тренер Италии, 10:0 на КЧМ и другие новости

Моуринью одобрил трансфер россиянина, новый тренер Италии, 10:0 на КЧМ и другие новости

16 июня 2025, 00:28

КЧМ-2025. «ПСЖ» разгромил на старте «Атлетико» (4:0), у Хвичи 2 ассиста.

«Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл.

Подробности трансфера Осипенко в «Динамо».

Утвержден новый главный тренер сборной Италии.

Клуб Моуринью заинтересовался Кисляком.

«Зенит» размышляет, срывать ли трансфер Сергеева в «Динамо».

Три клуба РПЛ претендуют на Гуарирапу.

КЧМ-2025. «Бавария» поиздевалась над новозеландцами-любителями (10:0).

Агент Кисляка провел встречу с «Фенербахче».

Источник: «Бомбардир»
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