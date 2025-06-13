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  • Арест Промеса, «Зенит» покупает форварда за 10+ миллионов, Карпин подписал контракт с новым клубом и другие новости

Арест Промеса, «Зенит» покупает форварда за 10+ миллионов, Карпин подписал контракт с новым клубом и другие новости

Сегодня, 01:35

Личка принял решение по работе в России

«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании

«Зенит» собрался купить форварда из другого клуба РПЛ за 10+ миллионов евро с учетом бонусов

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Источник: «Бомбардир»
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