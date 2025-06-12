Карпин назвал свой новый клуб, Личка не хочет в ЦСКА, Жерсон – в «Зените», уход Тикнизяна из «Локо» и другие новости

Бразилия Анчелотти вышла на ЧМ-2026.

Мостовой провел матч в качестве тренера – и проиграл (4:6).

Де Брюйне определился с новым клубом.

Сафонов не будет основным вратарем «ПСЖ» даже в случае ухода Доннаруммы: известна причина.

Обращение президента «Ростова» насчет будущего клуба.

Зайнутдинов близок к трансферу в московский клуб.

Раскрыт новый тренер «Ахмата».

Карпин признался, что возглавил «Динамо».

Станкович лично убеждает Осипенко перейти в «Спартак».

В «Зените» обосновали перенос юбилейного сезона с прошлого на будущий.

Личка не хочет тренировать ЦСКА: известна причина.

«Динамо» близко к покупке форварда сборной России.

Семак лично уговаривает Осипенко перейти в «Зенит»: подробности.

Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ.

В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб.

«Факел» подписал чемпиона России в составе ЦСКА.

«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов.

Очередной гол Аршавина за «Спартак».

РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо».