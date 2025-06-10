У РФС пока нет решения, кем заменить «Химки» в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с решением о 16-м участнике нового сезона РПЛ.

По окончании прошлого сезона лицензии лишены «Химки».

Клубы РПЛ предложили, чтобы в лиге остался «Пари НН».

Теперь решение за бюро исполкома РФС.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всe зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», – сказал Митрофанов.