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У РФС пока нет решения, кем заменить «Химки» в РПЛ

Сегодня, 10:35
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с решением о 16-м участнике нового сезона РПЛ.

  • По окончании прошлого сезона лицензии лишены «Химки».
  • Клубы РПЛ предложили, чтобы в лиге остался «Пари НН».
  • Теперь решение за бюро исполкома РФС.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всe зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», – сказал Митрофанов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
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Комментарии (4)
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evgevg13
1749547754
Кто больше даст, тот и будет. Иначе бы давно решили по спортивному принципу. Сами же признали, что судья ошибся с Уралом из за чего он не вышел в РПЛ. Но кому из этих бюрократов интересен спортивный принцип...
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mahan
1749550173
Такой цирк... просто позорище... давно там надо всех разогнать. А как быть клубам. Они не знают куда двигаться дальше. Ведь всем понятно, команда в РПЛ и 1 лиги, это разные игроки и тренеры.
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Интерес
1749550488
Не ставьте лешему капканы- зверюга всё равно уйдёт! А в РФС-одни бараны, на ид:иоте иди;от.
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АЛЕКС 58
1749567675
Понятно что хотят клуб выгодный для Зенита
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