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  • ЦСКА объявил об уходе Николича, Заболотный может перейти в «Спартак», Промес хочет вернуться в Нидерланды и другие новости

ЦСКА объявил об уходе Николича, Заболотный может перейти в «Спартак», Промес хочет вернуться в Нидерланды и другие новости

Сегодня, 01:23

Роналду назвал клуб, в котором продолжит карьеру

«Локомотив» продлил контракты с Сильяновым и Батраковым, снизив отступные за Алексея

Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

«Спартак» определился с альтернативой для Комличенко

ЦСКА объявил об уходе Николича

Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира

Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии – есть реакция прокуратуры

«Интер» назначил нового тренера

«Манчестер Сити» купил защитника сборной Алжира

ЦСКА перебил предложение «Краснодара» по игроку сборной России

Анчелотти пообещал следить за РПЛ – есть реакция лиги

Источник: «Бомбардир»
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