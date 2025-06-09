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  • Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости

Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости

Сегодня, 01:45

«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля – известна сумма возможного трансфера полузащитника из «Фламенго»

Назван клуб, который приглашал Роналду для участия в клубном чемпионате мира

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем

Раскрыта сумма, которую «Зенит» готов заплатить за Уэсли

Спаллетти объявил, что его уволят из сборной Италии – известны кандидаты ему на замену

Три игрока сборной России пропустят матч с Беларусью из-за повреждений

«Зенит» нацелен на покупку Батракова за 25 миллионов евро

Названы кандидаты на замену Николичу в ЦСКА – два экс-тренера «Динамо», именитый аргентинец и Осинькин

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Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов

Роналду забил 938-й гол в карьере и помог Португалии выиграть Лигу наций, Франция победила Германию в матче за 3-е место

Источник: «Бомбардир»
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