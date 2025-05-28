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Тренерская отставка в РПЛ, три игрока покинули «Краснодар», Тикнизян близок к трансферу в Европу и другие новости

Сегодня, 01:30

В РПЛ состоялась первая тренерская отставка после финиша сезона

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«Химки» останутся в РПЛ с новым тренером

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Источник: «Бомбардир»
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