РПЛ опубликовала топ-100 лучших игроков сезона-2024/25

Российская Премьер-лига запустила процесс определения лучшего игрока прошедшего сезона.

Полный список номинантов состоит из 100 футболистов.

Журналисты и блогеры выберут 30 человек для шорт-листа премии. Футболисты, получавшие приз «Игрок месяца», попадут в следующий раунд автоматически.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Ставер («Рубин»), Никита Кокарев («Химки»), Никита Медведев («Пари НН»), Гиорги Шелия «(Ахмат»);

Защитники: Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Густаво Мантуан, Нино (все – «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Мойзес (все – ЦСКА), Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич (все – «Рубин»), Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес (все – «Локомотив»), Срджан Бабич, Даниил Денисов, Олег Рябчук (все – «Спартак»), Надер Гандри, Арсен Адамов (оба – «Ахмат»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Идар Шумахов, Валентин Пальцев (оба – «Динамо Мх»), Константин Савичев («Акрон»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»);

Полузащитники: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Данил Фомин, Бителло (все – «Динамо»), Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кевин Ленини (все – «Краснодар»), Сергей Бабкин, Иван Олейников, Фернандо Костанца (все – «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Кристофер Мартинс (все – «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Вендел (все – «Зенит»), Стефан Лончар, Алекса Джурасович (оба – «Акрон»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Никита Глушков («Динамо Мх»), Иван Башич («Оренбург»), Иван Комаров («Ростов»), Иву Угочукву («Рубин»), Лукас Вера («Химки»);

Нападающие: Муми Нгамале, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Матео Кассьерра, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду (все – «Зенит»), Виктор Са, Джон Кордоба, Жоау Батчи (все – «Краснодар»), Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, Илья Самошников (все – «Локомотив»), Манфред Угальде, Маркиньос, Тео Бонгонда (все – «Спартак»), Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), Роналдо, Николай Комличенко (оба – «Ростов»), Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хуан Боселли («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Заболотный («Химки»), Артем Дзюба («Акрон»).