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РФС объяснил запрет на стимулирование клубов третьей стороной

Сегодня, 16:29
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Департамент коммуникаций РФС разъяснил, почему клубам запрещено стимулировать команды, которые встречаются с их конкурентами в чемпионате.

«РФС мотивирует данный запрет общемировой практикой, а именно уставом УЕФА и практикой спортивного арбитражного суда города Лозанны, который установил, что бонусы от третьих лиц включены не только в виды деятельности, связанные с договорными матчами, но также и то, что они представляют собой нарушение уставных целей и принципов УЕФА, оказывают влияние на конкуренцию и могут означать неоправданное преимущество для участника.

Кроме того, практикой Спортивного арбитражного суда г. Лозанны сформулирован следующий вывод: «Вознаграждения от третьих лиц ущемляют честную игру, которая должна регулировать мир футбола, целостность соревнований, и являются явным нарушением спортивных ценностей.

Вознаграждения от третьих лиц ограничивают права на равные возможности для всех участников соревнования, потому что самые богатые клубы будут в более выгодном положении, так как способны предлагать такое вознаграждение, фактически ставя в невыгодное положение другие клубы, которые не имеют экономической возможности стимулировать другие команды или игроков подобного рода бонусами.

Кроме того, вознаграждения от третьих лиц угрожают целостности конкуренции, изменяя и влияя на естественное развитие и конкуренцию.

Команда, которая в конце спортивного сезона или соответствующего соревнования ничем не рискует (например, потому что, независимо от результатов еe последних матчей, она не будет претендовать на европейские соревнования, или улучшать свои позиции в таблице национальной лиги, или квалифицироваться для следующего матча турнира), возможно, не будет выступать на максимуме своих способностей из-за отсутствия мотивации.

Спортивный дух требует, чтобы те, кто участвует в футбольных соревнованиях (клубы, тренеры, игроки и т. д.), были мотивированы на достижение успеха без учeта финансового стимулирования за счeт бонусов от третьих лиц.

Следовательно, тот факт, что третья сторона компенсирует отсутствие мотивации, выплачивая бонус, чтобы обеспечить «дополнительную мотивацию» для другой команды, очевидно, оказывает влияние не только на исход матча, но и на само соревнование, ставя под угрозу честность соревнования, и потенциально предоставляет неоправданное преимущество третьей стороне, которая выплачивает этот бонус (в случае, если она также участвует в соревновании).

Наконец, предоставление бонусов третьим лицам может привести к искажению футбольных соревнований. Наличие команд, которым в какой-то момент во время соревнований нечего терять или они ничем не рискуют (то есть, независимо от того, насколько хорошо они играют), они не будут продвигаться к лучшей позиции, не будут играть хорошо, если не получат «дополнительную мотивацию» от третьих клубов, которые нуждаются в их победах.

Такая ситуация только способствует выплате этих бонусов и ставит под угрозу честность конкуренции».

РФС действует строго в соответствии с Уставом УЕФА и практикой Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Так в 2019 году КДК наказал Дмитрия Градиленко, на тот момент генерального директора ФК «Урожай», за попытку стимулирования ФК «Черноморец», – сообщили в департаменте коммуникаций РФС.

  • 24 мая пройдут матчи заключительных туров в РПЛ и Первой лиге.
  • Ранее бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин заявил, что «Спартак» стимулировал пермяков ради победы над «Зенитом» в чемпионском сезоне-2016/17.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига
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Комментарии (3)
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1748007411
И в конце мелкими буковками - для гаСпрома с бзденитом исключение.
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