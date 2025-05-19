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  • Гол Соболева принес победу «Зениту», «Спартак» с необычным составом выиграл в Самаре, «Динамо» хочет помешать «Краснодару» и другие новости

Гол Соболева принес победу «Зениту», «Спартак» с необычным составом выиграл в Самаре, «Динамо» хочет помешать «Краснодару» и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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