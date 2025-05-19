Гол Соболева принес победу «Зениту», «Спартак» с необычным составом выиграл в Самаре, «Динамо» хочет помешать «Краснодару» и другие новости

Бекхэм сделал подарок Овечкину.
Зарема впервые за 3 месяца дала комментарий по ситуации в «Спартаке».
Раскрыт московский клуб РПЛ, в академии которого занимается сын Дзюбы.
Болельщиков «Спартака» рассмешил стартовый состав на «Крылья Советов».
Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов».
Ловчева шокировал состав «Спартака» на матч с «Крыльями».
Вагнер Лав рассказал, какой алкоголь пил в России.
Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола.
РПЛ. «Спартак» победил «Крылья» (2:0), самарцы 40 минут играли вдевятером.
Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком».
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями».
Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА.
«Динамо» хочет подписать еще одного футболиста «Ростова».
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик.
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте.
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА.
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом.
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром».
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом».
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром.
Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ.