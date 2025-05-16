Вылет «Спартака» из Кубка, чемпионство «Барсы», новый соперник сборной России, игрока РПЛ призвали в армию и другие новости

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Игрока РПЛ призвали в армию

«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко

Промесу предложили контракт на сезон-2025/26

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Роналду может вернуться под контроль Моуринью в сборной Португалии

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