Вылет «Зенита» от ЦСКА, продвинутые переговоры Карпина с московским клубом, отъезд Вендела из России и другие новости

Вендел покинул Россию с десятью чемоданами.

Определен показатель, по которому «Спартак» – худшая команда весны в РПЛ.

Позиция Станковича по возможному уходу из «Спартака» в сборную Сербии.

«Барселона» планирует выкупить самого дорогого игрока в мире.

Новые подробности якобы кражи кошелька Быстрова Дзюбой.

Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо» – он работал в «Спартаке».

Дрогба сыграет в Москве на этой неделе.

Станкович встретился с руководством «Спартака»: итоги.

В руководстве «Спартака» хотят заменить Станковича Карпиным.

FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ.

Соболев не реализовал удар в серии пенальти против ЦСКА.