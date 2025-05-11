«Краснодар» подпустил «Зенит» к себе, возвращение «Балтики» в РПЛ, позиция «Динамо» по Карпину и другие новости

Акинфеев сделал сейв ногой – как в матче с Испанией на ЧМ-2018.

Вингер «Фейеноорда» отказал «Зениту».

Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ.

РФС: Карасев ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» – «Пари НН».

Раскрыта позиция «Динамо» по Карпину.

«Балтика» вернулась в РПЛ за один сезон.

Стало известно, кто может получить место в РПЛ, если «Химкам» не дадут лицензию.

РПЛ. «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1), отрыв от «Зенита» – 1 очко.

Судья Карасев случайно ударил в лицо игрока ЦСКА.