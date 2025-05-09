Ривалдо назвал условие, при котором «Барселона» выиграет много титулов

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо оценил перспективы команды в ближайшее время.

«Если команда сохранится, эта «Барса» выиграет много титулов. Я горжусь тем, что игроки боролись и отдали все силы на поле в Лиге чемпионов. У них был потрясающий сезон. Жаль, что они с такой хорошей игрой не вышли в финал и не победили в нем.

«Барселона» очень молода, и в следующем году она снова будет конкурентоспособна. Эта команда уже показала, что «Барселона» снова может стать той, которой была раньше, и оставаться сильной еще много лет, во многом благодаря возрасту этих игроков. Эти футболисты играют так, будто у них уже много опыта.

Если эта команда сохранится у клуба на несколько лет, она наверняка выиграет важные титулы, особенно Лигу чемпионов, которую так хотят болельщики», – сказал Ривалдо.