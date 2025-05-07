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  • Первый финалист ЛЧ, «Краснодар» хочет трех игроков сборной России, Станкович затеял чистку состава в «Спартаке», в машину Черданцева стреляли и другие новости

Первый финалист ЛЧ, «Краснодар» хочет трех игроков сборной России, Станкович затеял чистку состава в «Спартаке», в машину Черданцева стреляли и другие новости

7 мая, 02:00

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Источник: «Бомбардир»
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