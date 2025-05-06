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Стрельба в машину Черданцева в Москве: все подробности

6 мая, 14:58
33

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что в его машину выстрелили неизвестные.

«Это боковое стекло моей машины. Со стороны водителя.

Ехал две недели назад по Кутузовскому проспекту в правом ряду. Ну поток так себе, не очень плотный. Вдруг бах, что-то прилетело. Думаю, вот не повезло, камень на Кутузовском. Странно. Ну ладно, это не самая большая проблема.

Страховая осмотрела, ну да, камень, бывает.

Сегодня привез на ремонт. Мне ребята там говорят, это не камень. Это процентов 99 или из травмата или дробью кто-то шмальнул.

На ходу, в потоке машин?На Кутузовском проспекте?

Они говорят, посмотри на повреждение, от камня такой воронки в стекле быть не может.

И так как регулярно занимаются ремонтом машин, говорят, это не первый случай в городе такого рода хулиганства. Это хорошо, что я езжу с закрытыми окнами и стекло двойное.

Вообще странная история, конечно», – написал Черданцев.

  • Журналист комментирует футбол с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев работает со дня основания канала в 2015 году.
  • Болельщики регулярно критикуют Георгия за его работу на матчах.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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Комментарии (33)
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Прокс
1746537161
СраньТаковцы попросили автосервис предупредить,а то иначе боевые!!!
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Странник 09
1746537916
Еще и живой остался
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anatolich72
1746538203
На спецтрассе всё под камерами, вычислят в момент. Сказочник чердак.
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The only one
1746539098
Эксперты посмотрели- камень. Неинтересно для пиара.Значит был пулемёт, автомат и куча камикадзе... Одно слово- чердак.
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crf575757
1746542023
Так всех болельщиков достал своей пустой болтовней,что уже стрелять по нему начали! Черданцев! Убирайся из футбола!
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Иван Петров 1986
1746543831
Жаль что не из гранатомета.
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ivany4
1746545718
Ну и музыка орет в машине чердака, что не слышит выстрел "травмата" из соседнего/левого ряда.)) Интересно, что у него за машина с ***** стеклами в водительской двери, и вероятно в остальных тоже. Вероятно уже ждал покушения за свои проделки.)) А все таки зря ему в сервисе не сказали, что это был майский жук. Теперь самомнение выросло что в машину не входит. Придется БТР покупать.))
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Вальдемар Запашный
1746557339
Теперь картошка вырастет в цене. Из рогатки стреляли хулиганы с Кутузовского проспекта. Перепутали с колорадским жуком, у него тоже аппетит отменный на картошку.
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balam
1746564629
сначала соловьев,теперь чердак...кажись я не одинок
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Опрессовщик
1746594466
Убогих и больных начали всё таки отстреливать
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