Ловчев назвал проблему всех клубов РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в клубах РПЛ нет хороших игроков обороны.

«Я не вижу хороших защитников ни в одной команде нашей страны. Все говорят про ЦСКА. Да, у них поинтереснее, они меньше допускают моментов, пропускают голов, но всe равно у них средненькие игроки», – сказал Ловчев.