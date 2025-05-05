Ловчев назвал проблему всех клубов РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в клубах РПЛ нет хороших игроков обороны.
«Я не вижу хороших защитников ни в одной команде нашей страны. Все говорят про ЦСКА. Да, у них поинтереснее, они меньше допускают моментов, пропускают голов, но всe равно у них средненькие игроки», – сказал Ловчев.
- Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар» с 61 очком. Далее расположились «Зенит» (57), ЦСКА (52), «Спартак» (51), «Динамо» (47), «Локомотив» (46).
- Турнир закончится 24 мая.
Источник: «Матч ТВ»