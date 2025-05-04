«Спартак» потерял шансы на чемпионство, спасение «Зенита» Соболевым, травма Вендела, 1-й трофей Кейна и другие новости

Только один футболист получил оценку за матч со «Страсбуром» ниже Сафонова – даже Петрович сыграл лучше.

Дзюба определил приоритетный клуб для продолжения карьеры.

Семин выдвинул условие для возвращения в «Локомотив».

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с аутсайдером «Факелом» (0:0).

«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул.

Полный список участников матча легенд в честь 100-летия «Зенита».

31-летний Кейн впервые в карьере взял трофей.

Вендел травмировался в матче с «Пари НН».

Дзюба пропустит матч легенд «Зенита»: раскрыта причина.

РПЛ. Дубль Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН» (2:1), отставание от 1-го места – 4 очка.

Стадион «Зенита» стоя аплодировал Соболеву после дубля в ворота «Пари НН».