Мостовой ответил, почему не ходит на матчи РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал свое отсутствие на играх РПЛ.

«Я не посещаю матчи чемпионата России, потому что меня не приглашают клубы. За последние пять лет был на футболе только, когда стажировался в «Динамо». Вот это было здорово. Динамовцев надо похвалить, что проявляют уважение к футбольным людям. Так и должно быть. А на играх «Спартака» я толком никогда и не был. Пару раз друзья приглашали, пару раз на телевидении работал. Вот и все.

Наверное, неправильно, что к футболистам так относятся. Смотришь на трибуны, кого только не зовут. Музыканты, юмористы... А игроков – нет. Почему так, не понимаю», – сказал Мостовой.