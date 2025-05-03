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Мостовой ответил, почему не ходит на матчи РПЛ

Вчера, 16:47
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал свое отсутствие на играх РПЛ.

«Я не посещаю матчи чемпионата России, потому что меня не приглашают клубы. За последние пять лет был на футболе только, когда стажировался в «Динамо». Вот это было здорово. Динамовцев надо похвалить, что проявляют уважение к футбольным людям. Так и должно быть. А на играх «Спартака» я толком никогда и не был. Пару раз друзья приглашали, пару раз на телевидении работал. Вот и все.

Наверное, неправильно, что к футболистам так относятся. Смотришь на трибуны, кого только не зовут. Музыканты, юмористы... А игроков – нет. Почему так, не понимаю», – сказал Мостовой.

  • Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • За команду в чемпионате Испании Александр провел 235 матчей, забил 54 гола.
  • Сейчас Мостовой открыт для предложений по тренерской работе – у Александра есть лицензия.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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АК 68
1746282242
Единицы ходят по приглашениям, остальные, в том числе и музыканты, певцы, многие спортсмены приходят на стадион из-за любви к футболу, потому что им нравится любимая команда и никто из них не ждёт когда их кто-то пригласит на стадион.
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Алексей-К-google
1746345863
Денег нет, вот и не ходит
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Caxap80
1746358302
Приглашение надо! А самому прийти не ЦАРСКОЕ дело?
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