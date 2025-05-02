«Динамо» уволило Личку, «Барса» хочет Хусанова, Хайкин побил рекорд Акинфеева и другие новости

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Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

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Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы – его голы принесли «МЮ» крупную победу над «Атлетиком» в первом полуфинале