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  • Мостовой назвал футбольную профессию, которой хочет заниматься – это не тренер

Мостовой назвал футбольную профессию, которой хочет заниматься – это не тренер

Сегодня, 13:07
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против стать агентом.

«Я же застал времена, когда никаких агентов не было. И все как-то играли в футбол и переходили из клуба в клуб. А сейчас без агентов нашу жизнь уже представить невозможно. С одной стороны, это хорошо, ведь это упрощает жизнь футболистов, им самим не надо ничего делать, всем занимаются агенты.

А, с другой стороны, мы хорошо знаем, кто такие агенты. И я бы с удовольствием стал агентом: есть связи, деньги и ты уже миллионер», – сказал Мостовой.

  • Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • За команду в чемпионате Испании Александр провел 235 матчей, забил 54 гола.
  • Сейчас Мостовой открыт для предложений по тренерской работе – у Александра есть лицензия.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1745664822
Хороший вариант, давно пора. """
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СильныйМозг
1745665142
Когда, я занимался футболом, то все заключали договор с тренером на 5 лет. Если тебе забирают на повышение, то тренер с тренером лобзают на своем уровне. Понапридумывали агентов!
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lejnin
1745666167
Ладно, существует заговор всех футбольных клубов мира, чтобы не дать мостовому стать тренером, но кто ему запрещает стать агентом? Едешь в Африку, ищешь таланты, привозишь в рпл и всё, ты в шоколаде ))
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Bozigit
1745668316
Балабол. Подходящая профессия
Ответить
Городовой
1745671787
Не могу себе представить, кто бы взял Мостового своим агентом. Токсичен.
Ответить
Интерес
1745672911
И от этого футболисты тупеют,борзеют и до пенсии сохраняют подростковую инфантильность.Блин,то маму с папой слушать не хотят,а то чужому дяде свою судьбу вверяют! Цирк!!!
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