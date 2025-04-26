Мостовой назвал футбольную профессию, которой хочет заниматься – это не тренер

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против стать агентом.

«Я же застал времена, когда никаких агентов не было. И все как-то играли в футбол и переходили из клуба в клуб. А сейчас без агентов нашу жизнь уже представить невозможно. С одной стороны, это хорошо, ведь это упрощает жизнь футболистов, им самим не надо ничего делать, всем занимаются агенты.

А, с другой стороны, мы хорошо знаем, кто такие агенты. И я бы с удовольствием стал агентом: есть связи, деньги и ты уже миллионер», – сказал Мостовой.