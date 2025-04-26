Раскрыто точное количество хвалебных стихов, которые Мостовой написал про себя

Агент, блогер Тимур Гурцкая рассказал о поэтических пробах Александра Мостового.

«Мостовой пишет стихи про себя. 50 штук написал. Все стихи заканчиваются рифмой «самый лучший и великий Александр Мостовой».

Это романтика. Может, он всегда писал стихи. Что плохого? Ну да, стихи плана «Муха села на варенье», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.