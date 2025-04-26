Раскрыто точное количество хвалебных стихов, которые Мостовой написал про себя

Агент, блогер Тимур Гурцкая рассказал о поэтических пробах Александра Мостового.
«Мостовой пишет стихи про себя. 50 штук написал. Все стихи заканчиваются рифмой «самый лучший и великий Александр Мостовой».
Это романтика. Может, он всегда писал стихи. Что плохого? Ну да, стихи плана «Муха села на варенье», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
- За команду в чемпионате Испании Александр провел 235 матчей, забил 54 гола.
- Сейчас Мостовой ждет предложений по тренерской работе.
Источник: «Бомбардир»