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  • Драматичная победа «Краснодара», Головин захотел вернуться в Россию, злостный нарушитель ПДД в «Спартаке» и другие новости

Драматичная победа «Краснодара», Головин захотел вернуться в Россию, злостный нарушитель ПДД в «Спартаке» и другие новости

26 апреля 2025, 01:35
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«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ.

Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon.

Пьянич согласился на условие ЦСКА, чтобы остаться в команде.

РФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА.

Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года.

Головин может вернуться в Россию.

Два клуба наказали за нецензурные скандирования фанатов в адрес «Спартака».

Судья финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» заплакал из-за давления клубного ТВ «Мадрида».

Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол».

Тренер «Спартака» получил новую дисквалификацию.

Головин получил новую травму.

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1745625218
Где это Головин захотел вернуться в Россию?)))
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