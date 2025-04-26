Драматичная победа «Краснодара», Головин захотел вернуться в Россию, злостный нарушитель ПДД в «Спартаке» и другие новости

«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ.

Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon.

Пьянич согласился на условие ЦСКА, чтобы остаться в команде.

РФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА.

Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года.

Головин может вернуться в Россию.

Два клуба наказали за нецензурные скандирования фанатов в адрес «Спартака».

Судья финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» заплакал из-за давления клубного ТВ «Мадрида».

Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол».

Тренер «Спартака» получил новую дисквалификацию.

Головин получил новую травму.

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте.