25-й тур РПЛ назвали худшим в сезоне по судейству

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судьи, обслуживавшие матчи 25-го тура чемпионата России, не справились с работой.

«В плане судейства это худший тур из всех в нынешнем сезоне.

У нас был один тур, где все арбитры получили по 7,9, но это лучше, чем 8,0 Шадыханова. То есть общее впечатление было хорошим, однако присутствовала одна ошибка.

Департамент поступил верно, дав основной обойме арбитров, кроме Кукуяна, отдохнуть, так как следующий тур зубодробительный.

Будет много ключевых и тяжeлых игр. В этом туре игр повышенной сложности не предвиделось. Но надежды на других судей не оправдались», – сказал Федотов.