15 апреля 2025 года в 20:30 по Москве пройдет матч полуфинала Кубка России (путь регионов) между «Спартаком» и «Уралом».

«Спартак»

Перед кубковой баталией подопечные Деяна Станковича максимально неприятно удивили своих многочисленных поклонников. «Спартак» неожиданно уступил на своем поле махачкалинскому «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ.

За шесть туров до финиша кампании в Премьер-Лиге «красно-белые» отстают от лидера («Краснодар») на пять очков. Возможно, Кубок – последний шанс «народной команды» завершить сезон с трофеем. Следовательно, к игре с «Уралом» москвичи должны подойти с максимальной концентрацией.

Последние три игры:

Спартак – Динамо Махачкала 1:2

Ростов – Спартак 0:3

Ахмат – Спартак 0:0

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга ныне обитает в Первой лиге. «Шмели» занимают третье место в турнирной таблице и на два балла отстают от второй строчки (зона прямого выхода в РПЛ), на которой находится «Торпедо» Олега Кононова (к слову, экс-наставник «Спартака»). Добавим, что «Урал» – единственный представитель низших лиг, добравшийся до стадии полуфинала национального Кубка.

Последние три игры:

Урал – Нефтехимик 3:2

Урал – КАМАЗ 2:1

Сокол – Урал 0:0

Очные встречи:

Спартак – Урал 0:0

Урал – Спартак 3:2

Урал – Спартак 2:1

Прогноз на матч «Спартак» – «Урал»

«Спартак» жаждет реабилитироваться за «фейл» в игре с «Динамо» и будет настроен показать хороший футбол. Считаем, что команда Станковича должна добиться уверенной победы.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент 1,56.

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