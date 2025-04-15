15 апреля 2025 года в 18:30 по Москве пройдет матч полуфинала Кубка России (путь регионов) между «Локомотивом» и «Ахматом».

«Железнодорожники» проводят не лучший отрезок сезона. Команда Михаила Галактионова не побеждает три матча кряду в РПЛ и в не самом лучшем расположении духа подходит к поединку с гостями из Грозного.

Последние три игры:

Рубин – Локомотив 1:0

Локомотив – Зенит 1:1

Крылья Советов – Локомотив 5:1

«Ахмат

«Ахмат» напротив принялся стабильно набирать очки в Премьер-Лиге. В последнее время грозненцам удалось не только вставить палку в колеса «Спартаку» (достаточно традиционная история), но и одолеть крепкий «Ростов». «Ахмат» близок к тому, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей и попытается развить успех и в национальном Кубке.

Последние три игры:

Ахмат – Ростов 2:1

Факел – Ахмат 0:0

Ахмат – Спартак 0:0

Очные встречи:

Локомотив – Ахмат 1:1

Ахмат – Локомотив 0:5

Ахмат – Локомотив 0:2

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

Совсем недавно соперники уже играли в Москве в матче РПЛ. Тогда «Ахмат» навязал серьезную борьбу фавориту и сумел не уступить. Считаем, что и в этот раз подопечные Сергея Ташуева, к слову, не проигрывающие уже 9 матчей кряду с учетом всех соревнований, окажут сопротивление «железнодорожникам». Впрочем, «Локо» должен проходить соперника, поскольку в чемпионате команда Михаила Галактионова уже лишилась шансов на титул и теперь ей нужно приложить максимум усилий, чтобы выиграть Кубок страны.

Прогноз: победа «Локомотива», коэффициент 1,72.

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