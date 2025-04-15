«Урал» заподозрили в договорняке, Сперцян отказал клубу из топ-3 АПЛ, «Реал» определился с заменой для Винисиуса и другие новости

Чемпионские расклады в РПЛ по версии суперкомпьютера

Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ

Суарес вновь укусил игрока во время матча

«Урал» заподозрили в проведении договорного матча

Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5

Названа дата смены главного тренера в «Химках» – известно, кто возглавит команду вместо Артиги

Стал известен возможный соперник сборной России в октябре

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Стало известно, кого купит «Реал» в случае ухода Винисиуса

Бубнов жестко ответил Пальцеву: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру»

ЦСКА готов предложить до 15 миллионов за колумбийского полузащитника