«Урал» заподозрили в договорняке, Сперцян отказал клубу из топ-3 АПЛ, «Реал» определился с заменой для Винисиуса и другие новости

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Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ
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«Урал» заподозрили в проведении договорного матча
Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5
Названа дата смены главного тренера в «Химках» – известно, кто возглавит команду вместо Артиги
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
Стало известно, кого купит «Реал» в случае ухода Винисиуса
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