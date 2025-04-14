РФС похвастался беспрецедентным новшеством в работе ВАР

На нескольких матчах 24-го тура РПЛ ВАР-повторы были показаны на табло стадиона.

«РФС первым в мире провeл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, позволяющей транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора ВАР в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, подготовленные видеоассистентами для судьи.

Новая технология была использована на стадионах «Лукойл Арена», «Ахмат Арена» и «Нижний Новгород», – написал РФС.

Ситуацию прокомментировал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

«Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг – дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах.

Мы получили согласие ФИФА на проведение данного эксперимента. РФС будет информировать о его результатах, что поможет ФИФА внедрить это решение на одном из следующий своих турниров. Надеемся, что внедрение данной технологии улучшит качество просмотра футбола на стадионе и повысит лояльность болельщиков к судейству», – сказал Мажич.