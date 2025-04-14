«Зенит» уничтожил «Краснодар», рекорды Сергеева и Салаха, Промеса лишили бизнеса в России и другие новости

Испанский клуб поборется со «Спартаком» за Рожкова

Промеса лишили бизнеса в России

«Анжи» провел первый матч после возрождения

Умяров летом может уехать в Испанию или Италию

Раскрыты премиальные для игроков «Зенита» и «Краснодара» за победу в очном матче

Салах установил исторический рекорд АПЛ

«Зенит» разгромил «Краснодар» и сократил отставание в РПЛ до 2 очков

Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории и получил особенный подарок от клуба

Три антирекорда «Краснодара» по итогам матча с «Зенитом»

«Крылья» хотят продлить аренду двух игроков «Спартака»